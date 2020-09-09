Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Помимо капитана сине-гранатовых без ограничений занимались полузащитники Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо и Френки де Йонг, а также форвард Ансу Фати.

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». 7 сентября Месси провёл первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Рональда Кумана.

Куман освободит Месси от оборонительный действий, Лионель сконцентрируется на атаке
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020