Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Помимо капитана сине-гранатовых без ограничений занимались полузащитники Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо и Френки де Йонг, а также форвард Ансу Фати.
Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». 7 сентября Месси провёл первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Рональда Кумана.
- 9 сентября 2020
-
13:39
-
13:39
-
13:26
-
13:14
-
13:07
-
12:40
-
12:37
-
12:24
-
12:10
-
11:53
-
11:49
-
11:39
-
11:31
-
11:17
-
11:08
-
11:05
-
10:41
-
10:37
-
10:20
-
10:12
-
09:57
-
09:54
-
09:40
-
09:36
-
09:20
-
08:30
-
06:42
-
05:48
-
05:00
-
04:02
-
03:38
-
03:21
-
02:17
-
02:11
-
01:44