Лионель Месси вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



Помимо капитана сине-гранатовых без ограничений занимались полузащитники Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо и Френки де Йонг, а также форвард Ансу Фати.

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». 7 сентября Месси провёл первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Рональда Кумана.