Антуан Гризманн ответил на вопрос о будущем в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал продолжение карьеры в стане сине-гранатовых.



«Есть ли у меня будущее в «Барселоне»? Да я не знаю, почему люди придумывают новые маршруты для меня, чтобы увидеть, попадут ли они когда-нибудь. Но в «Барселоне» у меня всё хорошо, я знаю, что у меня есть доверие клуба и тренера, поэтому я в порядке. Это был очень сложный сезон для всех, и теперь мы начинаем всё сначала», — цитирует Гризманна Mundo Deportivo.



8 сентября состоялся матч 2-го тура Лиги наций, в котором Франция обыграла сборную Хорватии со счётом 4:2. Антуан Гризманн провёл на поле 77 минут и отметился забитым мячом.



В сезоне-2019/2020 нападающий сыграл 48 матчей, забил 15 голов и отдал четыре результативных передачи.

Антуан Гризманн не собирается уходить из «Барселоны», несмотря на интерес клубов АПЛ