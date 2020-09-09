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Антуан Гризманн ответил на вопрос о будущем в «Барселоне»

Антуан Гризманн ответил на вопрос о будущем в «Барселоне»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал продолжение карьеры в стане сине-гранатовых.

«Есть ли у меня будущее в «Барселоне»? Да я не знаю, почему люди придумывают новые маршруты для меня, чтобы увидеть, попадут ли они когда-нибудь. Но в «Барселоне» у меня всё хорошо, я знаю, что у меня есть доверие клуба и тренера, поэтому я в порядке. Это был очень сложный сезон для всех, и теперь мы начинаем всё сначала», — цитирует Гризманна Mundo Deportivo.

8 сентября состоялся матч 2-го тура Лиги наций, в котором Франция обыграла сборную Хорватии со счётом 4:2. Антуан Гризманн провёл на поле 77 минут и отметился забитым мячом.

В сезоне-2019/2020 нападающий сыграл 48 матчей, забил 15 голов и отдал четыре результативных передачи.

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