Главный тренер «Сочи» Федотов: все нас бросили после матча с «Ростовом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил готовность состава к сезону, а также прокомментировал проблемные позиции.
«Паузу между чемпионатами большая часть коллектива провела в изоляции. Набирать мы начали уже от игры к игре.
Мы были готовы к уходу Кокорина и Мостового. Это скорость, тут мы потеряли. Как бы мы ни хотели, очень сложно этих ребят заменить. Но нам пришлось что-то менять. Сейчас у нас есть Жо. Нам обязательно нужен быстрый нападающий. Обязательно.
Костяк команды остался. Это амбициозные ребята, которые хотят выигрывать и двигаться в нужном направлении. Были сложные моменты, когда приходилось отыгрываться. И они доставали свои резервы.
Матч с «Ростовом» был эмоционально опустошающим. И нас все бросили. Был ряд экспертов, кто нас поддерживал. Но их были единицы. Понадобилось время, чтобы команда пришла в себя
Мы получаем удовольствие от нашей работы. И тренеры, и футболисты хотят решать самые высокие задачи. У руководства может быть одна задача, а внутри коллектива она может быть выше. Главное — реально смотреть на вещи и понимать, на что мы способны», — цитирует Федотова пресс-служба «Сочи».
- 9 сентября 2020
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