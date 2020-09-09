Объявлены судьи матча ЦСКА — «Спартак» и других встреч 7-го тура РПЛ

Российский футбольный союз в своём телеграм-канале опубликовал список судей, которым предстоит работать на матчах 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Тамбов» – «Уфа»: судья – Левников; ассистенты судьи – Болховитин, Жвакин; резервный судья – Буланов; VAR – Шадыханов; AVAR – Демешко.
«Урал» – «Химки»: судья – Москалёв; ассистенты судьи – Мосякин, Мурашов; резервный судья – Матюнин М.; VAR – Васильев; AVAR – Усачёв.
«Ахмат» – «Сочи»: судья – Мешков; ассистенты судьи – Гаврилин, Мухтаров; резервный судья – Чебан; VAR – Волошин; AVAR – Богач.
«Динамо» – «Рубин»: судья – Лапочкин; ассистенты судьи – Воронцов, Веретешкин; резервный судья – Галимов; VAR – Амелин; AVAR – Калугин.
ЦСКА – «Спартак»: судья – Карасёв; ассистенты судьи – Данченко, Чельцов; резервный судья – Жабченко; VAR – Турбин; AVAR – Аверьянов.
«Ротор» – «Краснодар»: судья – Вилков; ассистенты судьи – Абусуев, Березнов; резервный судья – Сельдяков; VAR – Иванов; AVAR – Лунёв.
«Зенит» – «Арсенал»: судья – Кукуян; ассистенты судьи – Сафьян, Богданов; резервный судья – Фролов; VAR – Панин; AVAR – Елеференко.
«Ростов» – «Локомотив»: судья – Безбородов; ассистенты судьи – Ширяев, Болотенков; резервный судья – Чистяков; VAR – Матюнин А.; AVAR – Стипиди.
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