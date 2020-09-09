Жеребьёвка группового этапа еврокубков пройдёт без представителей клубов

На официальном сайте УЕФА появилась информация о том, что жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/2021, а также вручение наград лучшим футболистам и тренерам в сезоне 2019/20 пройдёт за закрытыми дверями. Процедура должна была состояться в Афинах в начале октября, но была перенесена в Ньон.
«Несмотря на эффективные действия греческих властей по сдерживанию COVID-19, все стороны согласились, что общественное здоровье важнее всего, а в нынешних условиях невозможно было бы организовать в Афинах мероприятие такого масштаба с приездом гостей, не нарушив ограничений на проведение мероприятий в помещениях.
Жеребьёвки и награждения пройдут в штаб-квартире УЕФА при закрытых дверях — без представителей клубов и прессы, но с обладателями наград. Церемонии будут транслироваться в прямом эфире по всему миру», — сообщает пресс-служба УЕФА.
- 9 сентября 2020
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