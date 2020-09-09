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«Ротор» расторг контракт с Почивалиным. Он пришёл в клуб летом и не сыграл ни одного матча

«Ротор» расторг контракт с Почивалиным. Он пришёл в клуб летом и не сыграл ни одного матча
Футбол / РПЛ 0

«Ротор» на своём официальном сайте сообщил об уходе из команды защитника Валерия Почивалина.

Контракт между 28-летним футболистом и волгоградским клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Валерия за время, проведённое с командой, и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении.

Почивалин присоединился к «Ротору» минувшим летом и не провёл за клуб ни одного официального матча. Ранее он защищал цвета павлодарского «Иртыша», «Химок», «Сочи», «Балтики», нижнекамского «Нефтехимика» и «Крыльев Советов», откуда трижды уходил в аренду.

«Ротор», набрав 2 очка в шести стартовых турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре команда примет «Краснодар». Матч состоится 13 сентября.

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