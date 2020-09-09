Кристиан Пулишич — новый 10-й номер «Челси»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич в сезоне-2020/2021 будет выступать под 10-м номером, сообщает ESPN в своём «твиттере». Американский вингер изменил игровой номер после того, как Виллиан подписал контракт с «Арсеналом» и покинул клуб.
Ранее 10-й номер принадлежал именно бразильскому нападающему, который выступал за «пенсионеров» с 2013 года. До него под «десяткой» выступали Эден Азар и Джо Коул.
Кристиан Пулишич перешёл в «Челси» из дортмундской «Боруссии» в январе 2019 года за € 64 млн. Полузащитник взял себе 22-й номер, под которым и провёл сезон-2019/2020. В стане синих 21-летний игрок провёл 34 матча, забил 11 мячей и отдал 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Пулишича в € 60 млн.
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