В «Кайрате» объяснили, почему сорвалась сделка Вагнера Лава с ЦСКА

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал, почему нападающий Вагнер Лав подписал контракт с казахстанским клубом, а не с ЦСКА.

«Я не знаю, на сколько они договаривались с ЦСКА, когда поняли, что не могут подписать его во время, когда хотели. Они хотели заявить его после карантина, чтобы играл, но получилось, что он стал свободным агентом. Поэтому мы вышли на него напрямую, я предметно разговаривал с Гинером. € 2,5 млн? У нас такого разговора не было, и я думаю, что в Казахстане за € 2,5 млн ни один клуб не будет подписывать футболиста.

ЦСКА предлагал € 800 тысяч? У нас, во-первых, контракт на полгода. Во-вторых, мы с ним договорились по условиям таким, что если вдруг у нас остановится из-за карантина чемпионат и мы не будем играть, то в этот момент контракт сужается фактически на процентов 70. Самое главное было даже не то, сколько он получает, главное, чтобы Вагнер хотел играть в футбол", — сказал Боранбаев в ролике на YouTube-канале «КраСава».