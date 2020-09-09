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Луис Суарес — о тренировке «Барселоны»: пока выходят фейковые новости, я…

Луис Суарес — о тренировке «Барселоны»: пока выходят фейковые новости, я…
Футбол / Испания 0

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился фотографией с тренировки каталонского клуба.

«Пока выходят фейковые новости, я...» — написал Суарес в «сториз» своего «инстаграма».

Сообщалось, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не рассчитывает на уругвайца в следующем сезоне. О своём решении тренер сообщил футболисту в телефонном разговоре, который длился меньше минуты. Контракт игрока истекает летом 2021 года, поэтому клуб пытается договориться с ним о разрыве соглашения.

Луис Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.

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