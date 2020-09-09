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«Оренбург» разгромил «Шинник» в матче ФНЛ

«Оренбург» разгромил «Шинник» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 8-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» разгромил ярославский «Шинник» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик». Обслуживал матч арбитр Антон Фролов (Москва), ассистировали судьи на линиях Сергей Каруненко (Воронеж) и Дмитрий Серебряков (Химки).

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 28-й минуте автором забитого мяча стал Николай Прудников. На 38-й минуте преимущество хозяев увеличил Джоэль Фамейе. Во втором тайме счёт до крупного довёл Жига Шкофлек.

«Оренбург», набрав 22 очка, занимает первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Шинник» (5) — на 18-м месте. В следующем туре «Оренбург» на выезде встретится с «Торпедо», «Шинник» дома сыграет с «Енисеем». Матчи состоятся 13 сентября.

ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
09 сентября 2020, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 Прудников – 28'   2:0 Фамейе – 37'   3:0 Шкофлек – 77'
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