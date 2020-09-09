«Оренбург» разгромил «Шинник» в матче ФНЛ

В матче 8-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» разгромил ярославский «Шинник» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик». Обслуживал матч арбитр Антон Фролов (Москва), ассистировали судьи на линиях Сергей Каруненко (Воронеж) и Дмитрий Серебряков (Химки).
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 28-й минуте автором забитого мяча стал Николай Прудников. На 38-й минуте преимущество хозяев увеличил Джоэль Фамейе. Во втором тайме счёт до крупного довёл Жига Шкофлек.
«Оренбург», набрав 22 очка, занимает первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Шинник» (5) — на 18-м месте. В следующем туре «Оренбург» на выезде встретится с «Торпедо», «Шинник» дома сыграет с «Енисеем». Матчи состоятся 13 сентября.
- 9 сентября 2020
-
19:50
-
19:49
-
19:39
-
19:22
-
19:21
-
19:18
-
19:13
-
19:04
-
18:59
-
18:47
-
18:38
-
18:29
-
18:21
-
18:16
-
18:13
-
18:06
-
17:51
-
17:47
-
17:35
-
17:34
-
17:17
-
17:10
-
16:56
-
16:56
-
16:45
-
16:44
-
16:16
-
16:16
-
16:00
-
15:58
-
15:41
-
15:33
-
15:29
-
15:05
-
14:57