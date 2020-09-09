«Оренбург» разгромил «Шинник» в матче ФНЛ

В матче 8-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» разгромил ярославский «Шинник» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик». Обслуживал матч арбитр Антон Фролов (Москва), ассистировали судьи на линиях Сергей Каруненко (Воронеж) и Дмитрий Серебряков (Химки).

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 28-й минуте автором забитого мяча стал Николай Прудников. На 38-й минуте преимущество хозяев увеличил Джоэль Фамейе. Во втором тайме счёт до крупного довёл Жига Шкофлек.

«Оренбург», набрав 22 очка, занимает первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Шинник» (5) — на 18-м месте. В следующем туре «Оренбург» на выезде встретится с «Торпедо», «Шинник» дома сыграет с «Енисеем». Матчи состоятся 13 сентября.