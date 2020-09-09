«Торпедо» одержало третью победу подряд
В матче 8-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» обыграло «Чайку». Встреча проходила на стадионе «Центральный им. И.П. Чайки» в Песчанокопском и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 6-й минуте встречи счёт открыли хозяева — отличился Евгений Дегтярёв. На 19-й минуте Илья Берковский сравнял счёт. Амур Калмыков вывел «Торпедо» вперёд на 67-й минуте, реализовав пенальти.
Чёрно-белая команда одержала третью победу подряд. В предыдущих двух встречах «Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» (4:2) и московский «Велес» (5:0).
После восьми туров московское «Торпедо», набрав 15 очков, занимает восьмое место в турнирное таблице ФНЛ. «Чайка» (9) располагается на 15-й строчке. Лидером соревнований является «Оренбург» (22).
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