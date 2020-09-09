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«Торпедо» одержало третью победу подряд

«Торпедо» одержало третью победу подряд
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 8-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» обыграло «Чайку». Встреча проходила на стадионе «Центральный им. И.П. Чайки» в Песчанокопском и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 6-й минуте встречи счёт открыли хозяева — отличился Евгений Дегтярёв. На 19-й минуте Илья Берковский сравнял счёт. Амур Калмыков вывел «Торпедо» вперёд на 67-й минуте, реализовав пенальти.

Чёрно-белая команда одержала третью победу подряд. В предыдущих двух встречах «Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» (4:2) и московский «Велес» (5:0).

После восьми туров московское «Торпедо», набрав 15 очков, занимает восьмое место в турнирное таблице ФНЛ. «Чайка» (9) располагается на 15-й строчке. Лидером соревнований является «Оренбург» (22).

ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
09 сентября 2020, среда. 18:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 2
Торпедо М
Москва
1:0 Дегтярёв – 6'   1:1 Берковский – 19'   1:2 Калмыков – 67' (пен)
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