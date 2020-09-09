«Спартак» показал, как команда готовится к матчу с ЦСКА

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала фотографии с тренировки, на которой команда продолжает подготовку к матчу 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
Фотографии можно посмотреть в официальном «твиттере» красно-белых.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 19:00 мск. Обслужит матч арбитр Сергей Карасёв, ассистировать будут судьи на линиях – Валерий Данченко и Дмитрий Чельцов. Резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Аверьянов.
«Спартак», набрав в шести турах 14 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (10) — на пятом месте. В прошлом сезоне команды обменялись победами на своих полях. «Спартак» выиграл со счётом 2:1, ЦСКА победил — 2:0.
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