Криштиану Роналду прокомментировал свой 100-й гол за сборную
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал 100-й гол в составе национальной команды.
«Спасибо всем коллегам, тренерам и персоналу сборной, которые помогли мне достичь этой исторической вехи», — написал Роналду на своей странице в «Инстаграме».
Накануне, 8 сентября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций со Швецией 35-летний форвард забил два мяча, тем самым принеся команде победу (2:0). Благодаря этим голам Криштиану покорилась отметка 100 голов за сборную и он стал вторым футболистом в истории с таким достижением. Первым сотню мячей за национальную команду забил иранский игрок Али Даеи, уже завершивший профессиональную карьеру. На его счету 109 мячей.
«Поистине ошеломляющее достижение». Линекер поздравил Роналду
- 9 сентября 2020
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