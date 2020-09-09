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«Крылья Советов» обыграли «Чертаново» в матче ФНЛ

«Крылья Советов» обыграли «Чертаново» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 8-го тура Футбольной национальной лиги подмосковный «Чертаново» проиграл самарским «Крыльям Советов» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Москве на стадион «Лужники». Обслуживал матч арбитр Лаша Верулидзе.

Единственный гол был забит в начале второго тайма — на 48-й минуте автором забитого мяча стал защитник Александр Солдатенков.

«Крылья Советов», набрав 13 очков, занимают 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Чертаново» (6) — на 18-м месте. В следующем туре «Крылья Советов» на своём поле встретятся с «Томью», «Чертаново» в гостях сыграет с «Волгарём». Матчи состоятся 13 сентября.

Завершились ещё три матча 8-го тура ФНЛ.

«Факел» — «Енисей» — 1:0

«Велес» — «Краснодар-2» — 2:2

«Нижний Новгород» — «Волгарь» — 1:0

ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
09 сентября 2020, среда. 19:00 МСК
Чертаново
Москва
Окончен
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Солдатенков – 48'
ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
09 сентября 2020, среда. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Дашаев – 72'
ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
09 сентября 2020, среда. 19:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
2 : 2
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Стефанович – 6'   1:1 Сперцян – 49' (пен)   2:1 Малания – 61' (пен)   2:2 Сперцян – 73' (пен)
Удаления: нет / Ивашин – 59'
ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
09 сентября 2020, среда. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Волгарь
Астрахань
1:0 Зуйков – 40'
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