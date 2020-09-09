«Крылья Советов» обыграли «Чертаново» в матче ФНЛ

В матче 8-го тура Футбольной национальной лиги подмосковный «Чертаново» проиграл самарским «Крыльям Советов» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Москве на стадион «Лужники». Обслуживал матч арбитр Лаша Верулидзе.

Единственный гол был забит в начале второго тайма — на 48-й минуте автором забитого мяча стал защитник Александр Солдатенков.

«Крылья Советов», набрав 13 очков, занимают 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Чертаново» (6) — на 18-м месте. В следующем туре «Крылья Советов» на своём поле встретятся с «Томью», «Чертаново» в гостях сыграет с «Волгарём». Матчи состоятся 13 сентября.

Завершились ещё три матча 8-го тура ФНЛ.

«Факел» — «Енисей» — 1:0

«Велес» — «Краснодар-2» — 2:2

«Нижний Новгород» — «Волгарь» — 1:0