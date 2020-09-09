«Эвертон» хочет сделать «Наполи» предложение о покупке Лосано

Мексиканский нападающий «Наполи» Ирвин Лосано может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Liverpool Echo со ссылкой на Il Mattino.

«Эвертон» близок к тому, чтобы сделать «Наполи» предложение о покупке форварда.

В июне главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо выгнал Лосано с тренировочных занятий. Причиной столь радикального решения стала недостаточная самоотдача мексиканца. По мнению Гаттузо, форвард не старался.



Лосано занимает второе место в списке самых дорогих игроков в истории «Наполи», уступая лишь Гонсало Игуаину. Он перешёл в клуб прошлым летом из ПСВ за € 38 млн.

В минувшем сезоне итальянской Серии А Лосано в 26 матчах забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость мексиканца оценивается в € 28 млн.