«Эвертон» хочет сделать «Наполи» предложение о покупке Лосано
Мексиканский нападающий «Наполи» Ирвин Лосано может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Liverpool Echo со ссылкой на Il Mattino.
«Эвертон» близок к тому, чтобы сделать «Наполи» предложение о покупке форварда.
В июне главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо выгнал Лосано с тренировочных занятий. Причиной столь радикального решения стала недостаточная самоотдача мексиканца. По мнению Гаттузо, форвард не старался.
Лосано занимает второе место в списке самых дорогих игроков в истории «Наполи», уступая лишь Гонсало Игуаину. Он перешёл в клуб прошлым летом из ПСВ за € 38 млн.
В минувшем сезоне итальянской Серии А Лосано в 26 матчах забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость мексиканца оценивается в € 28 млн.
Гаттузо выгнал Лосано с тренировки «Наполи»
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