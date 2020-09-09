«Барселона» может вернуть Бельерина

«Барселона» проявляет интерес к испанскому защитнику лондонского «Арсенала» Эктору Бельерину, утверждает Sport.es.

По данным источника, представители каталонского клуба обсудили трансфер испанца со спортивным директором «канониров» Эду. Сумма трансфера может составить € 25 млн. В составе «Барселоны» Бельерин может заменить португальца Нельсона Семеду, которого каталонцы намерены продать.

Бельерин перешёл в «Арсенал» летом 2011 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 500 тыс. В прошлом сезоне 25-летний защитник принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги (13 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до лета 2023 года.