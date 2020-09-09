Модрич — о войне в Югославии: не испытываю ни к кому ненависти. Просто иду вперёд

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился воспоминаниями о войне в Югославии, которая продолжалась с 1991 по 2001 год и привела к распаду страны.

«Мои дети ещё слишком молоды, поэтому не хочу пока рассказывать им о войне. Может быть, через несколько лет. Они были со мной в деревне и видели, где я раньше жил, но я не говорил с ними о том, что произошло. Многие фотографируются перед моим бывшим домом. Он сгорел и находится в плохом состоянии.

Произошедшее с дедушкой — часть семейной истории (дед Модрича погиб во время войны, находясь возле дома. Луке тогда было 6 лет. — Прим. «Чемпионата»). У меня сохранились воспоминания о нём, мы проводили вместе столько времени. Я ночевал у него дома, играл с ним, ходил на охоту. Был с дедушкой, когда родители работали, у меня осталось много удивительных воспоминаний о времени, проведённом с ним.

Несмотря на то что был маленьким, испытал много страхов. Страх из-за обстрелов — это то, что постепенно оставляю позади. Четники (сербские военные формирования. — Прим. «Чемпионата») убили деда. Я так его любил. Все плакали. Раньше я спрашивал, можно ли называть людьми тех, кто сделал такое и заставил нас бежать из дома. Всегда буду помнить о нём. Когда могу, хожу на его могилу. У меня с ним были действительно особые отношения. Я был его первым внуком. Мне тяжело думать, что он не увидел, чего я достиг. Хотел бы, чтобы он был рядом, увидел, как я играю в футбол, моих прекрасных детей, мою жену. Жалко, что его нет с нами, но такова реальность. Ни к кому не испытываю ненависти. Просто продолжаю идти вперёд", — приводит слова Модрича The Guardian.