Доменико Тедеско посетил матч хоккейного «Спартака»

Главный тренер футбольного «Спартака» Доменико Тедеско появился на матче хоккейного «Спартака» с «Салаватом Юлаевым».

«Расписание Доменико на среду: 11:00 — показать класс на тренировке; 14:00 — обед; 16:00 — анализ соперника; 20:00 — продолжить знакомство с Россией», — говорится в сообщении футбольного «Спартака» в «Твиттере».

«Спартак», в 6 матчах набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В 7-м туре РПЛ красно-белые встретятся с ЦСКА, встреча пройдёт в воскресенье, 13 сентября.

В октябре 2019 года «Спартак» объявил о назначении Доменико Тедеско главным тренером. Он сменил на посту Олега Кононова. В прошлом сезоне под руководством немецкого специалиста «Спартак» финишировал на седьмом месте в таблице РПЛ.