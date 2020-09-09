Экс-игрок «Ливерпуля»: Джеррард сказал: «Если Суарес будет на тебя кричать, пошли его»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Адам Морган поделился воспоминаниями о дебютом матче в стартовом составе мерсисайдского клуба.
«Безумие! Помню, стоял в раздевалке, а Суарес подошёл, обнял меня, пожелал удачи. Сказал, чтобы я наслаждался матчем, что всё будет хорошо. Это много значило. Потом в раздевалку зашёл Джеррард. Указал на Суареса и сказал: «Если он будет кричать на тебя, просто скажи ему, чтобы он отвалил. Он будет каждый раз отнимать у тебя мяч, но ты просто пошли его. Очевидно, что Стивен шутил, но это помогло мне расслабиться перед матчем.
Роджерс был прав на все сто, сказав, что я недостаточно хорош, чтобы играть за «Ливерпуль». Никогда не смогу утверждать обратное. Конечно, тогда это разбило мне сердце. Но был ли я достаточно хорош, чтобы занять место Суареса или Старриджа? Нет, не был. Точно нет", — приводит слова Моргана Goal.
- 9 сентября 2020
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