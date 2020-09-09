Агент Тикиньо рассказал о переговорах с «Локомотивом»

Лусио Араузио, представляющий интересы нападающего «Порту» Тикиньо, рассказал, как проходят переговоры с «Локомотивом».



«Да, действительно мы ведем переговоры и прорабатываем детали. Могу сказать, что «Локомотив» пока что не присылал в «Порту» официальных бумаг с предложением. Посмотрим, что будет дальше. Шансы, что Тикиньо окажется в России, есть», — цитирует Тикиньо «Евро-Футбол.ру».

«Чемпионат» сообщил, что московский «Локомотив» сделал предложение «Порту» по 29-летнему бразильскому нападающему Тикиньо. В августе сообщалось, что «Спартак» предложил за нападающего € 10 млн.



Тикиньо перешёл в «Порту» из «Витории» зимой 2017 года. Контракт форварда с португальским клубом действителен до лета 2021 года. В составе «Порту» футболист дважды становился чемпионом страны (2017/2018, 2019/2020).