Моуринью: Месси мог перейти только в клуб, не уважающий правила финансового фэйр-плей

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о несостоявшемся уходе из «Барселоны» аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«Тоттенхэм Хотспур» уважает финансовой фэйр-плей. Месси же мог перейти только в клуб, не уважающий правила финансового фэйр-плей, а это точно не про «Тоттенхэм», — приводит слова Моуринью JOE.
Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством бюрофакса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».
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