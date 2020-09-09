АПЛ заблокировала сделку по продаже «Ньюкасла» саудовским инвесторам

Сделка по продаже «Ньюкасл Юнайтед» государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии PCP Capital Partners и Reuben Brothers не состоится, сообщается на официальном сайте клуба.

Руководство английской Премьер-лиги заблокировало сделку по продаже клуба, несмотря на то что «Ньюкасл Юнайтед» предоставил доказательства, что инвесторы являются независимыми по отношению к правительству Саудовской Аравии. Руководство «Ньюкасл Юнайтед» выразило несогласие с решением АПЛ, поэтому намерено рассмотреть все возможные варианты.



В мае сообщалось, что переход «Ньюкасл Юнайтед» под влияние новых владельцев может не состояться, несмотря на достигнутую ранее договорённость о продаже клуба. Всемирная торговая организация доказала связь между сервисом beoutQ, ворующим трансляции европейских футбольных матчей, и государственными структурами Саудовской Аравии. Борьбу с пиратством вели ведущие лиги континента, среди которых и английская Премьер-лига, однако в итоге дело дошло до верховного органа.



Инициатором сделки по покупке клуба был наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, который также возглавляет государственный инвестиционный фонд.