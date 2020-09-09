АПЛ заблокировала сделку по продаже «Ньюкасла» саудовским инвесторам

Сделка по продаже «Ньюкасл Юнайтед» государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии PCP Capital Partners и Reuben Brothers не состоится, сообщается на официальном сайте клуба.
Руководство английской Премьер-лиги заблокировало сделку по продаже клуба, несмотря на то что «Ньюкасл Юнайтед» предоставил доказательства, что инвесторы являются независимыми по отношению к правительству Саудовской Аравии. Руководство «Ньюкасл Юнайтед» выразило несогласие с решением АПЛ, поэтому намерено рассмотреть все возможные варианты.
В мае сообщалось, что переход «Ньюкасл Юнайтед» под влияние новых владельцев может не состояться, несмотря на достигнутую ранее договорённость о продаже клуба. Всемирная торговая организация доказала связь между сервисом beoutQ, ворующим трансляции европейских футбольных матчей, и государственными структурами Саудовской Аравии. Борьбу с пиратством вели ведущие лиги континента, среди которых и английская Премьер-лига, однако в итоге дело дошло до верховного органа.
Инициатором сделки по покупке клуба был наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, который также возглавляет государственный инвестиционный фонд.
- 10 сентября 2020
-
00:37
-
00:17
-
00:14
-
00:04
-
00:03
- 9 сентября 2020
-
23:52
-
23:35
-
23:19
-
23:15
-
22:58
-
22:50
-
22:44
-
22:32
-
22:18
-
22:16
-
22:07
-
21:53
-
21:35
-
21:35
-
21:18
-
21:16
-
20:58
-
20:40
-
20:38
-
20:21
-
20:16
-
19:50
-
19:49
-
19:39
-
19:22
-
19:21
-
19:18
-
19:13
-
19:04
-
18:59