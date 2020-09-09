Тренер «Крыльев Советов»: слежу и переживаю за «Чертаново»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу в матче с бывшей командой — «Чертаново» (1:0).



«Главное, взяли три очка. Количество моментов, которое создали, не на один мяч. Будем решать, что нам в плане реализации и концентрации улучшить. И команда „Чертаново“ понравилась. Сейчас они восстановились после травм, вернулись сборники, и команда выглядела очень неплохо. Очень плотную игру показали. Мы могли забить ещё и сделать счет более приемлемым, но всё-таки это их заслуга, что до самого конца была интрига в матче и мы все были в большом напряжении.

Очень часто бывает, что самые хорошие матчи у футболистов — против бывшей команды, ну хочет он с ней сыграть качественно. Солдатенков не забивал в ФНЛ за «Чертаново», так получилось, куда только мяч ни летел, все штанги и перекладины здесь обстучал, а здесь — залетает. Наверное, за хорошую работу его бог поблагодарил. Ну а в отношении «Чертаново», бывшего клуба, у него это точно не то, что он хотел здесь что-то доказать, просто так получилось.

Слежу за командой «Чертаново» и переживаю не то что за каждое очко, а за каждый забитый и пропущенный гол. В курсе всех проблем, я здесь часть жизни провёл, а когда работаешь, надо отдаваться работе до конца. Не хотел эмоций, даже когда гол забили, не хотелось эмоций лишних. Нам нужны были три очка, можно, наверное, банальными словами сказать – нам нужнее были эти три очка, но в данный момент самое главное нам действительно было взять три очка, а что команда такая близкая… Когда начинали, поздравления, красивые и теплые слова, вот там это и должно было остаться, а на поле уже была бескомпромиссная игра. Мы должны были делать всё, чтобы наши команды, в том числе и команда Первушина, побеждали.



Сарвели точно не в порядке, и были ещё моменты. Но не то что вынужденная замена, а большое напряжение. У нас через четыре дня ещё матч. Мы уже вынуждены всё это просчитывать", — приводит слова Осинькина пресс-служба самарцев.