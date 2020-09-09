Тренер «Крыльев Советов»: слежу и переживаю за «Чертаново»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу в матче с бывшей командой — «Чертаново» (1:0).
«Главное, взяли три очка. Количество моментов, которое создали, не на один мяч. Будем решать, что нам в плане реализации и концентрации улучшить. И команда „Чертаново“ понравилась. Сейчас они восстановились после травм, вернулись сборники, и команда выглядела очень неплохо. Очень плотную игру показали. Мы могли забить ещё и сделать счет более приемлемым, но всё-таки это их заслуга, что до самого конца была интрига в матче и мы все были в большом напряжении.
Очень часто бывает, что самые хорошие матчи у футболистов — против бывшей команды, ну хочет он с ней сыграть качественно. Солдатенков не забивал в ФНЛ за «Чертаново», так получилось, куда только мяч ни летел, все штанги и перекладины здесь обстучал, а здесь — залетает. Наверное, за хорошую работу его бог поблагодарил. Ну а в отношении «Чертаново», бывшего клуба, у него это точно не то, что он хотел здесь что-то доказать, просто так получилось.
Слежу за командой «Чертаново» и переживаю не то что за каждое очко, а за каждый забитый и пропущенный гол. В курсе всех проблем, я здесь часть жизни провёл, а когда работаешь, надо отдаваться работе до конца. Не хотел эмоций, даже когда гол забили, не хотелось эмоций лишних. Нам нужны были три очка, можно, наверное, банальными словами сказать – нам нужнее были эти три очка, но в данный момент самое главное нам действительно было взять три очка, а что команда такая близкая… Когда начинали, поздравления, красивые и теплые слова, вот там это и должно было остаться, а на поле уже была бескомпромиссная игра. Мы должны были делать всё, чтобы наши команды, в том числе и команда Первушина, побеждали.
Сарвели точно не в порядке, и были ещё моменты. Но не то что вынужденная замена, а большое напряжение. У нас через четыре дня ещё матч. Мы уже вынуждены всё это просчитывать", — приводит слова Осинькина пресс-служба самарцев.
- 10 сентября 2020
-
00:37
-
00:17
-
00:14
-
00:04
-
00:03
- 9 сентября 2020
-
23:52
-
23:35
-
23:19
-
23:15
-
22:58
-
22:50
-
22:44
-
22:32
-
22:18
-
22:16
-
22:07
-
21:53
-
21:35
-
21:35
-
21:18
-
21:16
-
20:58
-
20:40
-
20:38
-
20:21
-
20:16
-
19:50
-
19:49
-
19:39
-
19:22
-
19:21
-
19:18
-
19:13
-
19:04
-
18:59