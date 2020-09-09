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Месут Озил: если бы не хотел выигрывать трофеи, мне стоило бы перейти в «Тоттенхэм»

Месут Озил: если бы не хотел выигрывать трофеи, мне стоило бы перейти в «Тоттенхэм»
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил в «Твиттере» пошутил о принципиальном сопернике «канониров» — столичном «Тоттенхэме».

«Если бы был выбор, ты предпочёл бы играть за «Тоттенхэм» или уйти на пенсию?» — спросил подписчик. «Если бы не хотел выигрывать трофеи, мне стоило бы перейти туда», — ответил Озил, добавив к сообщению подмигивающий смайлик.

Озил перешёл в «Арсенал» в сентябре 2013 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 47 млн. В прошлом сезоне 31-летний хавбек принял участие в 18 матчах чемпионата Англии (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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