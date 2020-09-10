В Польше вратарь встал в стенку во время штрафного удара

Вратарь «Вигры Сувалки» Йероним Зох в матче 2-го тура третьего польского дивизиона с «Блекитни Старгард» неожиданно встал в стенку во время исполнения штрафного удара в сторону ворот его команды. Защитники встали на линии ворот.

Игрок «Блекитни Старгард» перебросил стенку, но голкипера выручили защитники, выбившие мяч с линии.

Несмотря на нестандартный приём, «Вигра Сувалка» уступила со счётом 0:1, пропустив гол в конце первого тайма.

«Блекитни Старград», набрав три очка, занимает 10-е место в турнирной таблице третьего польского дивизиона. «Вигра Сувалка» (3) — на 13-м месте.

29-летний Зох играл за «Вигру Сувалку» с 2014 под 2019 год. Летом 2020 года он вернулся в клуб. Всего за «Вигру» он провёл 79 матчей и пропустил 90 голов.