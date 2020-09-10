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«Ростов» сыграет в Лиге Европы с победителем пары «Маккаби» Хайфа – «Кайрат»

«Ростов» сыграет в Лиге Европы с победителем пары «Маккаби» Хайфа – «Кайрат»
Футбол / Лига Европы 0

В 3-м раунде квалификации Лиги Европы «Ростов» встретится с победителем пары «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Кайрат» (Казахстан). Матч с участием российского клуба состоится 24 сентября.

В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы «Маккаби» обыграл боснийский «Железничар» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Хайфе на стадионе «Сэмми Офер». Облуживала матч датская бригада арбитров во главе с Йоргеном Даугбьергом Буркардтом, ассистировали судьи на линиях Ларс Хуммельгор и Хейне Сёренсен.

Счёт был открыт в первом тайме — на 34-й минуте автором забитого мяча стал Иван Лендрич. Через несколько минут израильский клуб сравнял счёт благодаря голу Тьяронна Чери. На 59-й минуте «Маккаби» вывел вперёд Никита Рукавица. Через несколько минут третий гол забил Юваль Ашкенази.

Лига Европы. 1-й квалификационный раунд
09 сентября 2020, среда. 20:00 МСК
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Окончен
3 : 1
Железничар
Сараево, Босния и Герцеговина
0:1 Лендрич – 34'   1:1 Чери – 38'   2:1 Рукавица – 59'   3:1 Ашкенази – 66'
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