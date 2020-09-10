«Ростов» сыграет в Лиге Европы с победителем пары «Маккаби» Хайфа – «Кайрат»

В 3-м раунде квалификации Лиги Европы «Ростов» встретится с победителем пары «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Кайрат» (Казахстан). Матч с участием российского клуба состоится 24 сентября.
В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы «Маккаби» обыграл боснийский «Железничар» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Хайфе на стадионе «Сэмми Офер». Облуживала матч датская бригада арбитров во главе с Йоргеном Даугбьергом Буркардтом, ассистировали судьи на линиях Ларс Хуммельгор и Хейне Сёренсен.
Счёт был открыт в первом тайме — на 34-й минуте автором забитого мяча стал Иван Лендрич. Через несколько минут израильский клуб сравнял счёт благодаря голу Тьяронна Чери. На 59-й минуте «Маккаби» вывел вперёд Никита Рукавица. Через несколько минут третий гол забил Юваль Ашкенази.
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