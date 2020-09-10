Александр Кокорин согласен на снижение зарплаты ради перехода в «Рому»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Рому», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Другим кандидатом на усиление атаки римского клуба является нападающий аргентинского «Тальереса» Науэль Лаутаро Бустос, однако его трансфер обойдётся «Роме» в € 10 млн.
Сумма отступных в контракте нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина для европейских клубов составляет € 6 млн. В «Роме» кандидатуру Кокорина рассматривают в качестве возможной замены полузащитнику Николо Дзаньоло, который получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл из строя на длительный срок.
29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года. Форвард пока что не дебютировал за красно-белых из-за травмы. В минувшем сезоне форвард выступал за «Сочи» на правах аренды. Кокорин принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти) и одной результативной передачи.
- 10 сентября 2020
-
00:37
-
00:17
-
00:14
-
00:04
-
00:03
- 9 сентября 2020
-
23:52
-
23:35
-
23:19
-
23:15
-
22:58
-
22:50
-
22:44
-
22:32
-
22:18
-
22:16
-
22:07
-
21:53
-
21:35
-
21:35
-
21:18
-
21:16
-
20:58
-
20:40
-
20:38
-
20:21
-
20:16
-
19:50
-
19:49
-
19:39
-
19:22
-
19:21
-
19:18
-
19:13
-
19:04
-
18:59