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Александр Кокорин согласен на снижение зарплаты ради перехода в «Рому»

Александр Кокорин согласен на снижение зарплаты ради перехода в «Рому»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Рому», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Другим кандидатом на усиление атаки римского клуба является нападающий аргентинского «Тальереса» Науэль Лаутаро Бустос, однако его трансфер обойдётся «Роме» в € 10 млн.

Сумма отступных в контракте нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина для европейских клубов составляет € 6 млн. В «Роме» кандидатуру Кокорина рассматривают в качестве возможной замены полузащитнику Николо Дзаньоло, который получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл из строя на длительный срок.

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года. Форвард пока что не дебютировал за красно-белых из-за травмы. В минувшем сезоне форвард выступал за «Сочи» на правах аренды. Кокорин принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти) и одной результативной передачи.

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