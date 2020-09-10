Новичок Серии A «Специя» представила форму с перцем, ножом и вилкой на груди. Фото

«Специя» показала форму, в которой будет выступать в новом сезоне итальянской Серии A.

Форма представлена в четырёх цветах. Примечательно, что на футболках изображена вилка, тарелка с перцем и нож. Это логотип титульного спонсора клуба, компании TEN, которая владеет заведениями общественного питания в Италии.

Посмотреть фотографии формы можно в официальном «твиттере» «Специи».

«Специя» впервые за свою 114-летнюю историю вышла в Серию A. За выход в высший дивизион команда по сумме двух матчей обыграла «Фрозиноне».

Напомним, новый сезон чемпионата Италии стартует 19 сентября. В прошлом сезоне победителем турнира стал «Ювентус», записав в свой актив 83 очка. Второе место занял «Интер» (82). Замкнула лидирующую тройку «Аталанта» (78).