Новичок Серии A «Специя» представила форму с перцем, ножом и вилкой на груди. Фото
«Специя» показала форму, в которой будет выступать в новом сезоне итальянской Серии A.
Форма представлена в четырёх цветах. Примечательно, что на футболках изображена вилка, тарелка с перцем и нож. Это логотип титульного спонсора клуба, компании TEN, которая владеет заведениями общественного питания в Италии.
Посмотреть фотографии формы можно в официальном «твиттере» «Специи».
«Специя» впервые за свою 114-летнюю историю вышла в Серию A. За выход в высший дивизион команда по сумме двух матчей обыграла «Фрозиноне».
Напомним, новый сезон чемпионата Италии стартует 19 сентября. В прошлом сезоне победителем турнира стал «Ювентус», записав в свой актив 83 очка. Второе место занял «Интер» (82). Замкнула лидирующую тройку «Аталанта» (78).
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