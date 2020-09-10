Вальдес: меня очень обидели некоторые комментарии о Месси

Бывший вратарь «Барселоны», а ныне главный тренер «Орты» Виктор Вальдес прокомментировал ситуацию вокруг Лионеля Месси.

«Я пострадал от этой ситуации, поскольку нельзя сомневаться ни в отношении Лионеля, ни в его качестве, ни в том, что он представляет для «Барселоны». Меня очень обидели некоторые комментарии о Месси. Я рад, что он останется в клубе и сможет подарить много счастья тем, кто в этом нуждается, — приводит слова Вальдеса Sport.es.

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». 7 сентября Месси провёл первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Рональда Кумана.