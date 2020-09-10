«Атлетико» не собирается продавать Альваро Морату

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората собирается остаться в клубе, сообщается в «твиттере» El Partidazo de COPE.

По данным источника, «Атлетико» знает об интересе к Морате со стороны «Ювентуса», однако мадридцы не собирают отпускать своего игрока. При этом, сам форвард также не хочет покидать клуб.

Мората перешёл в «Атлетико» в январе 2019 года из лондонского «Челси» на правах аренды за € 7 млн. Летом 2020 года «матрасники» выкупили права на форварда. Сумма трансфера составила € 56 млн. В прошлом сезоне 27-летний нападающий принял участие в 34 матчах чемпионата Испании (25 — в основном составе), в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.