Луис Суарес приостановил переговоры по трансферу в «Ювентус»

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес приостановил переговоры с «Ювентусом» о трансфере, сообщает Sport.es.
По данным источника, Суарес сомневается в правильности перехода в «Ювентус», поскольку осознаёт, что вероятнее всего это его последний крупный трансфер в карьере. Уругваец хочет оценить все возможные сценарии, прежде чем принять окончательное решение.
Сообщалось, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не рассчитывает на уругвайца в следующем сезоне. Основным претендентом на футболиста считается «Ювентус», который уже согласовал контракт с туринским клубом. Также сообщалось об интересе к уругвайцу со стороны «Атлетико».
Луис Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.
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