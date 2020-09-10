Г. Невилл: «Ливерпуль» не идеален. Покупка Тьяго позволит им сделать шаг вперёд

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл, ныне выступающий экспертом на британском телевидении, оценил перспективы «Ливерпуля» в предстоящем сезоне и выразил мнение о возможном переходе полузащитника «Баварии» Тьяго Алькантары.

«Попасть в финал Лиги чемпионов, выиграть её в следующем сезоне, а затем вылететь, чтобы выиграть титул Премьер-лиги, — это огромная эмоциональная нагрузка для этой группы игроков «Ливерпуля» в течение трёх лет. Выполнение задачи достичь тех же результатов потребует сверхчеловеческих усилий.

Было бы логично предположить, что будет небольшой спад, если они каким-то образом не будут стимулировать эту команду, сделав что-то, чтобы снова поднять их эмоциональный фон.

Тьяго стал бы для них большим приобретением. Он игрок мирового класса и обеспечил бы им присутствие этого уровня в той области, в которой у них его нет.

«Ливерпуль» не идеален. У них есть вратарь, центральный защитник и нападающие мирового уровня. У них действительно хорошие полузащитники с хорошей рабочей этикой, но покупка Тьяго позволит сделать им шаг вперёд. Со своим уровнем паса и интеллектом он будет вести игру», — цитирует Невилла Goal.