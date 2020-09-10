«Эвертон» заинтересован в подписании защитника «Атлетико»

Английский «Эвертон» интересуется возможностью приобретения 28-летнего колумбийского крайнего защитника мадридского «Атлетико» Сантьяго Ариаса, информирует журналист Николо Скира в «Твиттере».

По информации источника, руководство «Эвертона» уже связалось с клубом из Мадрида и вступило в переговоры по приобретению защитника.

Сантьяго Ариас перешёл в «Атлетико Мадрид» в июле 2018 года из нидерландского «ПСВ Эйндховен» за € 11 млн, подписав контракт до 30 июня 2023 года. В прошедшем сезоне он провёл за «матрасников» 18 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в € 12 млн. На счету Ариаса 53 матча за национальную сборную Колумбии, в которых ему удалось отдать 6 результативных передач.