Кучеров стал героем встречи с «Айлендерс», Влашич мог оказаться в «Зените». Главное к утру

Невероятная развязка встречи «Тампа» — «Айлендерс» в Кубке Стэнли, в РПЛ мог произойти шокирующий трансфер, а Даниил Медведев вышел в полуфинал US Open 2020 – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Гол Кучерова за 9 секунд до окончания матча с «Айлендерс» принёс «Тампе» вторую победу в серии.
2. ЦСКА отказался продать Николу Влашича «Зениту» за € 25 млн.
3. Медведев обыграл Рублёва в четвертьфинальном матче US Open.
4. Александр Кержаков близок к договорённости с «Томью».
5. Криштиану Роналду: играть без болельщиков — это как сходить в цирк без клоунов.
6. Бывший игрок системы ХК СКА дисквалифицирован на 4 года из-за обнаружения следов кокаина в крови.
7. В КХЛ «Спартак» прервал победную серию «Салавата Юлаева», а московское «Динамо» проиграло третий матч подряд.
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