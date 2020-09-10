Адольфо Гайч: забитый мяч в товарищеской игре с «Арсеналом» придаст мне уверенности

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч прокомментировал свою игру в товарищеском матче с тульским «Арсеналом» (1:0), в котором ему удалось отметиться забитым мячом.

«У меня было несколько игр, и эта товарищеская игра была первой после семи месяцев, в которой я снова играл в течение 90 минут. Я очень счастлив. Это важно, и мне не пришлось долго ждать, чтобы забить гол. Мы должны продолжать работать и добиваться поставленных целей.

Несмотря на то что я забил в товарищеском матче, мне был нужен этот гол, чтобы сохранять спокойствие. Каким бы ни был этот гол, он придаст мне уверенности. Конечно, было бы неплохо забить в дебютной игре с «Химками», когда я попал в перекладину.

Я прохожу процесс адаптации, потому что в России всё по-другому. 90 минут дались мне нетрудно, даже несмотря на то что это была напряжённая игра в дождь на тяжёлом газоне», — сказал Гайч в эфире аргентинского радио Colonia.