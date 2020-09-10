Жена Семака: искренне восхищаюсь своим мужем. Ему это нравится

Анна Семак, супруга главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, ответила на вопрос подписчика на своей странице в «Инстаграме».



«А зачем возносить любимого до небес? Говорят, нельзя перехваливать мужчин», — поинтересовался один из пользователей в социальной сети.



«У всех разные любимые. Я своим искренне восхищаюсь. Ему это нравится», — написала Анна Семак.

Фото: «Инстаграм» Анны Семак

Сергей и Анна женаты с 2008 года. У них есть пятеро общих детей — Иван, Майя, Варвара, Савва и Илария. Также супруги удочерили девочку-инвалида Татьяну. Кроме того у Сергея и Анны есть по одному ребёнку от предыдущих браков — сыновья Илья и Семён соответственно.

Напомним, Сергей Семак возглавляет петербургский «Зенит» с 2018 года.