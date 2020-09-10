«Арсенал» и Ляказетт обсудят будущее футболиста

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт и лондонский клуб готовы обсудить будущее футболиста на фоне слухов об его возможном уходе. В приобретении форварда были заинтересованы «Атлетико» и «Ювентус», но «канониры» запросили £ 40 млн, сообщает ESPN.



Действующий контракт Ляказетта с «Арсеналом» рассчитан ещё на два сезона и истекает в 2022 году. Футболист недоволен своим положением в клубе, поскольку главный тренер «канониров» предпочитает играть в одного центрального нападающего. Команда продлила контракт с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом, поэтому место Ляказетта в основном составе под угрозой.



В сезоне-2019/2020 француз провёл за «Арсенал» 39 матчей, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 48 млн.

«Арсенал» близок к продлению контракта с Обамеянгом до 2023 года