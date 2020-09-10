«Арсенал» и Ляказетт обсудят будущее футболиста

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт и лондонский клуб готовы обсудить будущее футболиста на фоне слухов об его возможном уходе. В приобретении форварда были заинтересованы «Атлетико» и «Ювентус», но «канониры» запросили £ 40 млн, сообщает ESPN.
Действующий контракт Ляказетта с «Арсеналом» рассчитан ещё на два сезона и истекает в 2022 году. Футболист недоволен своим положением в клубе, поскольку главный тренер «канониров» предпочитает играть в одного центрального нападающего. Команда продлила контракт с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом, поэтому место Ляказетта в основном составе под угрозой.
В сезоне-2019/2020 француз провёл за «Арсенал» 39 матчей, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 48 млн.
- 10 сентября 2020
-
09:41
-
09:32
-
09:22
-
08:58
-
08:30
-
05:40
-
05:21
-
04:38
-
03:31
-
03:02
-
02:25
-
02:08
-
01:49
-
01:22
-
00:57
-
00:49
-
00:37
-
00:17
-
00:14
-
00:04
-
00:03
- 9 сентября 2020
-
23:52
-
23:35
-
23:19
-
23:15
-
22:58
-
22:50
-
22:44
-
22:32
-
22:18
-
22:16
-
22:07
-
21:53
-
21:35
-
21:35