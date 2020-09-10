«Локомотив» продолжает судиться с Геркусом

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём телеграм-канале рассказал о продолжении судебного разбирательства с «железнодорожниками».



«Друзья!



Сегодня в 11 часов в Московском Арбитражном суде состоится очередная часть драмы под вывеской «ФК «Локомотив» против своего бывшего Президента». ⚖️



Прошло более полугода, как длится этот суд, и, думаю, сегодня будет вынесено решение. С прошлого заседания случилось несколько изменений.



Истец наконец-то сосчитал сумму излишне выплаченных, по его мнению, премий сотрудникам, тренерам и игрокам клуба. Она оказалась несколько меньше, чем он писал в иске изначально. Уж не знаю почему. Теперь Кикнадзе просит взыскать с меня не 110 миллионов рублей премий игрокам работникам, а всего 99 миллионов. Соответственно и общая сумма иска уменьшилась.



Кикнадзе приложил наконец-то хорошо различимые копии документов, прошитые и иногда правильно заверенные. Правда, логики в его требованиях больше не стало. Проиллюстрирую это таким примером.



Истец берёт приказ о награждении игроков, тренерского и медицинского штаба, вымарывает часть фамилий (в правильности уплаты премий именно им он не сомневается) за победу в конкретном матче и выделяет из общего списка некоторых игроков запаса, некоторых администраторов и тренеров. Считает сумму уплаченных им премий и требует у меня их возврата. Почему именно этим игрокам будто бы неправильно была выплачена премия он не поясняет. Чушь и надругательство над здравым смыслом. Не может быть премия всей команде быть выплачена правильно и законно, а только Миранчуку и Короткову (это реальный пример) незаконно.



Кроме того, самое странное, что в иске Кикнадзе пишет, что я неосмотрительно нарушал Положение о премировании сотрудников офиса, а в качестве доказательств принёс приказы о премировании игроков команды, изданные на основе Положения о премировании игроков. Который он не оспаривает. Такая вот ерунда.



И так по всему иску.



Через час с небольшим мы с Михаилом Прокопцом и его коллегами обрушим на истца всю мощь своих аргументов, приведём все доводы и зададим разрушающие их иск до основания вопросы.



Пожелайте нам удачи!» — написал Геркус.

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