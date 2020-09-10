Хавбек «Фиорентины» перейдёт в «Верону» на правах аренды

Полузащитник «Фиорентины» Марко Бенасси перейдёт в «Верону» на правах аренды, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, арендное соглашение футболиста будет рассчитано на один год с правом выкупа контракта. Если в «Вероне» примут решение выкупить права на Бенасси, контракт с полузащитником будет заключён на четыре года.



В сезоне-2019/2020 Бенасси принял участие в 17 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол. «Фиорентина» набрала 49 очков в 38 матчах и заняла 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал туринский «Ювентус» (83). Новый сезон в Серии А начнётся 19 сентября. В 1-м туре «Фиорентина» сыграет с «Торино».