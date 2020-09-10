Давид Алаба требует у «Баварии» контракт на пять лет с зарплатой € 25 млн за сезон

Защитник «Баварии» Давид Алаба продолжает переговоры с мюнхенским клубом о новом контракте, сообщает Kicker.



По информации источника, 28-летний австрийский футболист и его агент Пини Захави требуют у «Баварии» контракт, рассчитанный на пять лет, с зарплатой € 25 млн за сезон. Сообщается, что в случае, если сторонам не удастся согласовать контракт, Алаба предпочёл бы продолжить карьеру в клубе испанской Примеры. В «Баварии» сообщили, что сделали футболисту справедливое и конкурентоспособное предложение.



Нынешний контракт Алабы рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в € 65 млн. Ранее сообщалось, что в услугах австрийского футболиста заинтересованы «Манчестер Сити», «Челси», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».

Английские гранды заинтересованы в приобретении Алабы