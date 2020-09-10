Президент «Наполи» Де Лаурентис заразился COVID-19

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба. После вчерашнего мазка его тест дал положительный результат. Владелец «Наполи» входит в группу риска – ему 71 год.
Де Лаурентис стал президентом клуба в 2004 году, тогда команда выступала в Серии С1. Уже в сезоне-2006/2007 под руководством Аурелио «Наполи» получил путёвку в Серию А. С тех пор неаполитанцы стабильно выступают в элитном дивизионе.
В сезоне-2019/2020 клуб занял седьмое место в чемпионате Италии, но выиграл национальный Кубок, поэтому получил путёвку в групповой этап Лиги Европы. Предстоящий розыгрыш Серии А стартует 19 сентября. В первом туре «Наполи» на выезде сыграет с «Пармой». Встреча состоится 20 сентября, начало – в 13:30 мск.
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