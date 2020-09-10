Сульшер: ван де Бек ударил моего центрального защитника головой в 2015 году
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о первой встрече с полузащитником «красных дьяволов» Донни ван де Беком.
«Донни забил свой первый гол, играя против моей команды „Мольде“ в Лиге Европы в 2015 году. Мы сыграли вничью со счётом 1:1 в Амстердаме, и он забил фантастический мяч головой. Помню, он ударил головой моего центрального защитника, и это было дерзко. Когда кто-то вам забивает, вы запоминаете это навсегда. Я просто помню тот прострел, удар моего центрального защитника и проход Донни в начале матча мимо нашего вратаря», — приводит слова Сульшера Goal.com.
Напомним, Ван де Бек подписал с «Манчестер Юнайтед» пятилетний контракт. Полузащитник — воспитанник амстердамского «Аякса».
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