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Сульшер: ван де Бек ударил моего центрального защитника головой в 2015 году

Сульшер: ван де Бек ударил моего центрального защитника головой в 2015 году
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о первой встрече с полузащитником «красных дьяволов» Донни ван де Беком.

«Донни забил свой первый гол, играя против моей команды „Мольде“ в Лиге Европы в 2015 году. Мы сыграли вничью со счётом 1:1 в Амстердаме, и он забил фантастический мяч головой. Помню, он ударил головой моего центрального защитника, и это было дерзко. Когда кто-то вам забивает, вы запоминаете это навсегда. Я просто помню тот прострел, удар моего центрального защитника и проход Донни в начале матча мимо нашего вратаря», — приводит слова Сульшера Goal.com.

Напомним, Ван де Бек подписал с «Манчестер Юнайтед» пятилетний контракт. Полузащитник — воспитанник амстердамского «Аякса».

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