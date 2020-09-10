Лондонский «Арсенал» представил третий комплект формы на сезон-2020/2021

«Арсенал» на своём официальном сайте опубликовал фото нового резервного комплекта игровой формы на сезон-2020/2021.
Экипировка выполнена в тёмном сине-зелёном цвете со светло-розовыми вставками. Новые цвета футболок призваны передать свет и атмосферу, которые царят на домашнем стадионе «Арсенала» во время вечерних матчей. На футболке размещена эмблема лондонского клуба, а также логотип технического спонсора. Техническим спонсором «канониров» является немецкая фирма adidas.
Фото: Официальный сайт «Арсенала»
«Арсенал» в 38 матчах набрал 56 очков и занял 8-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Ливерпуль» (99). Новый сезон в Англии начнётся 12 сентября. В 1-м туре чемпионата Англии «Арсенал» сыграет с «Фулхэмом».
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