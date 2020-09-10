Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сандро Тонали: когда я надену футболку «Милана», это будет похоже на сбывшуюся мечту

Сандро Тонали: когда я надену футболку «Милана», это будет похоже на сбывшуюся мечту
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Брешии» Сандро Тонали, пополнивший «Милан» на правах аренды, поделился первыми эмоциями после подписания контракта с «россонери».

«Это фантастические эмоции, я счастлив. Когда я впервые надену эту футболку, это будет похоже на сбывшуюся мечту. Теперь я иду спать, но не могу дождаться момента, чтобы начать работу. Надеюсь передать весь этот энтузиазм на поле в ближайшие несколько дней».

«Милан» заполучил Тонали в аренду с правом последующего выкупа за € 15 млн. Кроме того, 10% от будущей продажи игрока также останется за «Брешией». Талантливый полузащитник будет выступать за «россонери» под 8-м номером.

В сезоне-2019/2020 Тонали провёл на клубном уровне 36 матчей, забил один гол и отдал семь результативных передач.

«Милан» объявил о переходе Тонали
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020