Юрген Клопп — о трансферах: «Ливерпуль» не может вести себя как «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о положении дел на трансферном рынке.



«Мы живём в мире, где царит неопределённость. Для некоторых команд не столь важно, насколько неопределённым является будущее. Это клубы, принадлежащие странам и олигархам. Мы — другой клуб.



Мы не можем изменить всё в одночасье и сказать: „Теперь мы будем вести себя как “Челси». Они приобретают много футболистов. Это может быть преимуществом, но это не означает, что все они смогут подойти друг другу. Дело не только в качестве. Можно купить 11 лучших игроков и надеяться, что они будут демонстрировать лучший футбол. Но речь идёт о совместной работе, что, вероятно, будет преимуществом для нас, потому что у нас сформированный коллектив. Мы всегда хотим улучшать команду, но есть разные способы", — приводит слова Клоппа Daily Express.

Клопп обсудит с Вейналдумом его будущее в «Ливерпуле»