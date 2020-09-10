Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Юрист Геркуса выступил в суде

Юрист Геркуса выступил в суде
Футбол / РПЛ 0

Юрист бывшего президента «Локомотива» Ильи Геркуса Михаил Прокопец прокомментировал требования «железнодорожников» к своему клиенту.

«Из 99 миллионов, которые составляют требование по премированию, 64 миллиона не относятся к премированию по положению о премировании оспариваемым истцом. Эти деньги были выписаны абсолютно по другому документу, которые наши коллеги в письменном виде никак не отразили», — передаёт слова Прокопца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ранее «Локомотив» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Геркусу на 144,8 млн рублей. Судья несколько раз оставлял дело без дальнейшего движения. 10 сентября суд рассматривает дело о незаконном премировании и нанесении ущерба клубу.

«Им нравится позориться». «Локомотив» vs Геркус: продолжение
Судья не принял документы «Локомотива».
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020