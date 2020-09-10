Юрист Геркуса выступил в суде

Юрист бывшего президента «Локомотива» Ильи Геркуса Михаил Прокопец прокомментировал требования «железнодорожников» к своему клиенту.



«Из 99 миллионов, которые составляют требование по премированию, 64 миллиона не относятся к премированию по положению о премировании оспариваемым истцом. Эти деньги были выписаны абсолютно по другому документу, которые наши коллеги в письменном виде никак не отразили», — передаёт слова Прокопца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Ранее «Локомотив» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Геркусу на 144,8 млн рублей. Судья несколько раз оставлял дело без дальнейшего движения. 10 сентября суд рассматривает дело о незаконном премировании и нанесении ущерба клубу.

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