Батшуайи и «Челси» ведут переговоры о продлении контракта

Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Миши Батшуайи продолжает вести переговоры с клубом о продлении контракта. Действующее соглашение форварда рассчитано до 2021 года. Стороны намерены продлить условия до окончания сезона-2021/2022, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».



«Челси» заинтересован в том, чтобы сохранить нападающего. Но в ходе предстоящего сезона главный тренер синих Фрэнк Лэмпард не видит форварда в стартовом составе. Поэтому бельгиец может перейти в «Кристал Пэлас» на правах аренды.



Миши Батшуайи пополнил ряды «Челси» в 2016 году за € 39 млн. За «пенсионеров» нападающий провёл 77 матчей, забил 25 мячей и отдал шесть результативных передач. Форвард уже выступал за «Кристал Пэлас» на правах аренды – сыграл 13 встреч и отличился шесть раз. Интернет-портал Transfermarkt оценивает бельгийца в € 14 млн.

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