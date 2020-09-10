Ведущей «Матч ТВ» сделали предложение в прямом эфире. Видео

Сергей Рознов, молодой человек ведущей новостей на телеканале «Матч ТВ» Элеоноры Хабибулиной, сделал девушке предложение во время прямого эфира.

«Я хочу спросить тебя сегодня: готова ли ты и дальше разделять со мной то самое счастье, одно на двоих? Я, Сергей Рознов, хочу спросить: готова ли ты взять мою фамилию?» — спросил молодой человек у возлюбленной.

Девушка эмоционально отреагировала на неожиданное предложение руки и сердца.

«Такие новости мы не готовили. Как мне теперь работать дальше?» — сказала Хабибулина и ответила согласием на предложение. Позже мужчина надел кольцо на палец возлюбленной.

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