Ведущей «Матч ТВ» сделали предложение в прямом эфире. Видео
Сергей Рознов, молодой человек ведущей новостей на телеканале «Матч ТВ» Элеоноры Хабибулиной, сделал девушке предложение во время прямого эфира.
«Я хочу спросить тебя сегодня: готова ли ты и дальше разделять со мной то самое счастье, одно на двоих? Я, Сергей Рознов, хочу спросить: готова ли ты взять мою фамилию?» — спросил молодой человек у возлюбленной.
Девушка эмоционально отреагировала на неожиданное предложение руки и сердца.
«Такие новости мы не готовили. Как мне теперь работать дальше?» — сказала Хабибулина и ответила согласием на предложение. Позже мужчина надел кольцо на палец возлюбленной.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть на странице «Матч ТВ» в «Твиттере».
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