Геркус — о переносе рассмотрения иска «Локомотива»: мы были уверены, что это финал

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о ходе судебного разбирательства с московским клубом.



«Мы считали, что сегодняшний день будет финальным этапом. Так получилось, что споткнулись на этапе внесения доказательств. Судья попросил время для изучения новых документов. Это уже не отложение — это перерыв. Продолжим в следующую среду с этого же места. Главное расхождение: они принесли в доказательство иска документы, которые, на наш взгляд, не относятся к делу. Речь идёт о премировании игроков основного состава и сотрудников тренерского и медицинского штабов. Из 99 миллионов 64 миллиона не относятся к исковым требованиям документа. Суд приобщил их технически, но изучать относимость будет в следующий раз.



Надеюсь, на следующем заседании снимут всю сумму. Истец не мог ответить, зачем он принёс эти документы. Какое они имеют отношение к существу иска? Когда мы сказали: «Есть же положение о премировании игроков основного состава», даже показали копию, а они начали утверждать, что такого документа не существует. Таким образом ставят под сомнение сам факт существования этого положения. В приказе же всё прописано. Начинается некое манипулирование.



Там были Лысов, Миранчук, Лапшов… Они почему-то выдернули основных, тренеров, но оставили выборочно игроков на 60 миллионов. По их мнению, они не заслуживали премий. А что не так? Почему именно эти игроки? Они берут целиком приказ, замазывают большинство фамилий и оставляют несколько футболистов. В одном из приказов есть Миранчук. Они взяли какую-то конкретную игру и оставили выборочно фамилии — вот это их доказательство по делу. Они утверждают, что в иске нарушалось другое положение, но в качестве доказательств принесли другие документы. Даже не могут объяснить, зачем делают это. Может, это расчёт на невнимательность судьи? С таким же успехом можно было принести бумаги из другого клуба или распечатку прогноза погоды. Это манипуляция. Они говорили, что Лысов — не игрок. Такое один раз проскочило из уст истца. Мы готовы доказать, что он игрок.



Теперь я уже боюсь предсказывать. Мы были уверены, что это финал. Обратите внимание, Михаил Прокопец в победоносной маске «Аталанты». Хотели праздновать, но увы», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Суд перенёс рассмотрение иска «Локомотива» к Геркусу на 16 сентября