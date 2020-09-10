«Локомотив» объявил о продлении контракта с Дмитрием Рыбчинским

«Локомотив» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Рыбчинским. Новое соглашение 22-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитано на четыре года.

«Очень рад остаться в родном клубе, за который выступаю с 13 лет. Выступать за основной состав «Локомотива» – это моя главная победа. Благодарен болельщикам за поддержку, руководству клуба и тренерскому штабу – за доверие, постараюсь оправдать его и становиться сильнее и лучше с каждой игрой. У нас отличная команда, высокая конкуренция, и это только побуждает работать усерднее. Всё только начинается!» — отметил Рыбчинский.

Рыбчинский — воспитанник академии «Локомотива». В текущем сезоне полузащитник принял участие в 6 матчах чемпионата России и отдал 2 результативные передачи.